Грызлов: Россия поставит Белоруссии то оружие, которое сочтет возможным

Дипломат оценил проводимые учения "Союзная решимость - 2022".

Российский посол в Минске Борис Грызлов заявил, что Москва поставит Белоруссии то оружие, которое сочтет возможным. Об этом дипломат упомянул журналистам в эфире телеканала "Россия-24". Спикер уточнил, что такие действия уже давно считаются общепринятой практикой для укрепления взаимоотношений между государствами. Сейчас страны занимаются укреплением и защитой государственных границ на Западной стороне.

Я знаю, что во время встречи Шойгу и Лукашенко обсуждался вопрос о поставках вооружения. И мы говорили о современном вооружении, и тоже это не должно вызывать у Запада какую-то неожиданную реакцию, ничего экстраординарного в этом нет. Борис Грызлов, посол РФ в Минске

Эксперт напомнил журналистам о том, что количество войск и вооружений, которые принимают участие в военных маневрах "Союзная решимость - 2022", не превышает планку. Речь идет о показателях, установленных в 2011 году Венским документом 2011 года. В связи с этим Грызлов не видит необходимости со стороны Запада о чем-либо беспокоиться из-за совместных учений Минска и Москвы.

Грызлов рассказал об экспорте белорусских товаров через порты РФ.

Фото и видео: YouTube / Россия-24

