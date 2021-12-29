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Грызлов рассказал об экспорте белорусских товаров через порты РФ

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Дипломат рассказал о сотрудничестве в сфере экономики с Минском.

Посол России в Минске Борис Грызлов рассказал об экспорте белорусских товаров через российские порты. Информацией чиновник поделился с журналистами телеканала "Россия-24". По словам специалиста, республиканские грузы будут поступать в альтернативные транзитные пункты вместо литовского центра в Клайпеде уже в текущем году. Речь идет о транспортировке товаров через Петербург и Ленинградскую область.

Я думаю, что это направление, оно будет реализовано уже в текущем году, в ближайшее время, и мы сможем помочь Белоруссии в перевалке их продукции, которая идет на экспорт через эти порты.

Борис Грызлов, дипломат

Эксперт уточнил, что западные санкции только помогают усилению взаимного сотрудничества между Белоруссией и Россией. Минск и Москва все больше интегрируются в рамках Союзного государства и укрепляют национальные экономические системы за счет партнерства.

Грызлов: Украина хочет считать себя главной занозой в теле России.

Фото и видео: YouTube / Россия-24
 

Теги: белоруссия, борис грызлов, морской порт, союзное государство, экономика, экспорт
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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