Дипломат рассказал о сотрудничестве в сфере экономики с Минском.

Посол России в Минске Борис Грызлов рассказал об экспорте белорусских товаров через российские порты. Информацией чиновник поделился с журналистами телеканала "Россия-24". По словам специалиста, республиканские грузы будут поступать в альтернативные транзитные пункты вместо литовского центра в Клайпеде уже в текущем году. Речь идет о транспортировке товаров через Петербург и Ленинградскую область.

Я думаю, что это направление, оно будет реализовано уже в текущем году, в ближайшее время, и мы сможем помочь Белоруссии в перевалке их продукции, которая идет на экспорт через эти порты. Борис Грызлов, дипломат

Эксперт уточнил, что западные санкции только помогают усилению взаимного сотрудничества между Белоруссией и Россией. Минск и Москва все больше интегрируются в рамках Союзного государства и укрепляют национальные экономические системы за счет партнерства.

Грызлов: Украина хочет считать себя главной занозой в теле России.

Фото и видео: YouTube / Россия-24

