Чиновник рассказал, что Киев не выполняет Минские соглашения.

Украина хочет считать себя главной занозой в теле России. Такое мнение в эфире телеканала "Россия-24" высказал представитель России в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины. Борис Грызлов считает, что Киев не выполняет заявленные обязательства по Минским соглашениям практически по всем пунктам.

В нарушение Минских соглашений присутствуют натовские инструкторы. Не в единичном количестве, а сотни и даже уже тысячи….Они хотят себя считать главной занозой в теле России Борис Грызлов, полпред РФ

Российский чиновник уточнил, что Украина нарушила договоренности по отводу тяжелых видов вооружений и разведению сил от линии соприкосновения. При этом соседнее государство уверено в том, что поддерживать национальную экономику и свой мировой статус Киев сможет только на фоне антироссийских заявлений.

Посол РФ Грызлов назвал текущее развитие ситуации вокруг Украины "худшим сценарием".

Фото и видео: YouTube / Россия-24

