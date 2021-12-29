  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Грызлов: Украина хочет считать себя главной занозой в теле России
Сегодня, 13:59
187
lesjasap Добавить в Яндекс.Новости

Грызлов: Украина хочет считать себя главной занозой в теле России

0 0

Чиновник рассказал, что Киев не выполняет Минские соглашения.

Украина хочет считать себя главной занозой в теле России. Такое мнение в эфире телеканала "Россия-24" высказал представитель России в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины. Борис Грызлов считает, что Киев не выполняет заявленные обязательства по Минским соглашениям практически по всем пунктам.

В нарушение Минских соглашений присутствуют натовские инструкторы. Не в единичном количестве, а сотни и даже уже тысячи….Они хотят себя считать главной занозой в теле России

Борис Грызлов, полпред РФ

Российский чиновник уточнил, что Украина нарушила договоренности по отводу тяжелых видов вооружений и разведению сил от линии соприкосновения. При этом соседнее государство уверено в том, что поддерживать национальную экономику и свой мировой статус Киев сможет только на фоне антироссийских заявлений.

Посол РФ Грызлов назвал текущее развитие ситуации вокруг Украины "худшим сценарием".

Фото и видео: YouTube / Россия-24
 

Теги: борис грызлов, донбасс, минские соглашения
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии