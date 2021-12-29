Посол РФ Грызлов назвал текущее развитие ситуации вокруг Украины "худшим сценарием"

Россия сделает все возможное, чтобы не дать Киеву решать вопросы силовым путем.

Украину в настоящее время пытаются привести к войне. Такое мнение в эфире телевизионного канала "Россия 24" выразил посол России в Белоруссии Борис Грызлов.

По его мнению, происходящее вокруг Украины и внутри нее является худшим из возможных сценариев. Грызлов напомнил, что действующий президент Владимир Зеленский обещал в ходе предвыборной компании привести страну к миру, однако вместо этого, считает посол, остановка только усугубилась.

То, что сейчас происходит – это наихудший сценарий, который может быть. Но мы прикладываем все возможные дипломатические усилия, чтобы этого не случилось, чтобы не дать возможность Украине решать вопросы силовым методом. Борис Грызлов, посол РФ в Белоруссии

Ранее израильский военный эксперт Яков Кедми заявил о том, что Соединенные Штаты и страны Запада прекратят свое существование уже в первые минуты глобальной ядерной войны с Россией.

Фото: kremlin.ru