Посол РФ Грызлов назвал текущее развитие ситуации вокруг Украины "худшим сценарием"

Украину в настоящее время пытаются привести к войне. Такое мнение в эфире телевизионного канала "Россия 24" выразил посол России в Белоруссии Борис Грызлов.
По его мнению, происходящее вокруг Украины и внутри нее является худшим из возможных сценариев. Грызлов напомнил, что действующий президент Владимир Зеленский обещал в ходе предвыборной компании привести страну к миру, однако вместо этого, считает посол, остановка только усугубилась.
То, что сейчас происходит – это наихудший сценарий, который может быть. Но мы прикладываем все возможные дипломатические усилия, чтобы этого не случилось, чтобы не дать возможность Украине решать вопросы силовым методом.
Борис Грызлов, посол РФ в Белоруссии
Ранее израильский военный эксперт Яков Кедми заявил о том, что Соединенные Штаты и страны Запада прекратят свое существование уже в первые минуты глобальной ядерной войны с Россией.
Фото: kremlin.ru
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все