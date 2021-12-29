Лукашенко заявил о стремлении Запада развязать конфликт на Украине

Глава государства уверен, что никто не планирует воевать против Украины.

Коллективный Запад стремится развязать конфликт на Украине. Об этом в ходе встречи с украинским политическим деятелем Александром Морозом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. По его словам, никто не планирует воевать против соседней республике страны.

Глава государства подчеркнул, что в последнее время официальный Киев уже начинает "отбрыкиваться" от общей линии своих партнеров.

Я точно знаю, что нужно сегодня здесь Западу: надо развязать конфликт. Вы же знаете, они умеют чужими руками. А еще лучше повоевать чужими руками, чужими людьми: пусть гибнут украинцы, русские, белорусы – это далеко. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

По мнению белорусского лидера, если бы военные действия против Украины действительно планировались, то средства массовой информации вели бы себя иначе. Лукашенко считает, что "СМИ – это артподготовка современной войны".

Ранее Лукашенко допустил провокации со стороны Запада для введения новых санкций.

Фото: сайт президента Белоруссии