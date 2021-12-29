В Минске рассказали, как Запад пытается запугать республику.

Белорусский президент Александр Лукашенко допустил провокации со стороны Запада для введения новых санкций против Минска. Такое заявление глава государства сделал во время заседания Совета Безопасности республики. Политик не исключил шантаж со стороны противников, который будет реализовываться военными средствами.

Он начался уже - вертолеты, беспилотники, расстрел знаков пограничных, пересечение нашей границы. Заявленное ранее временное прибытие в Европу натовских войск стало постоянным присутствием. Даже наращивается этот контингент. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Напомним, что сотрудничество Белоруссии со странами Запада резко ухудшилось на фоне массовых протестов после президентских выборов в республике. Голосование за лидера страны завершилось 9 августа 2020 года. Победу на них, согласно официальным данным ЦИК, одержал Александр Лукашенко. Политик набрал 80,1% голосов.

Белоруссия может после пандемии отправить в Сирию военных врачей.

Фото и видео: Telegram / Пул Первого

