Александр Лукашенко не отправит военных воевать в Сирию.

Белоруссия может после пандемии отправить в Сирию военных врачей. Такое заявление сделал на заседании Совета Безопасности Александр Лукашенко. При этом он опроверг о сведениях, что Минск готовится отправить своих военнослужащих в арабскую республику.

Вчера очередной фейк, что российское правительство приняло решение чуть ли не послать наших военных в Сирию. Вы понимаете, что по нынешним законам это невозможно без президента. Но я никого туда не посылал. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Белорусский президент заметил, что совершенно не против того, чтобы с гуманитарными целями в Сирию поехали белорусские медики. Однако сейчас это сделать невозможно из-за собственных проблем, связанных с распространением коронавируса. В Минске напомнили, что "так называемая пандемия" в мире не закончилась. После пандемии никто из белорусских солдат воевать на территорию Сирии не поедет. Врачи отправятся туда помогать на добровольной основе, когда в республике спадет напряженность в больницах.

Лукашенко: Западу еще до референдума не нравится предстоящий выбор белорусов.

Фото и видео: Telegram / Пул Первого

