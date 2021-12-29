Лукашенко: Западу еще до референдума не нравится предстоящий выбор белорусов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Западу еще до референдума по обновленной Конституции республики не нравится предстоящий выбор народа. Такое заявление глава государства сделал перед коллегами в Минске на заседании Совета Безопасности. Эксперт заметил, что как и раньше, текущая политическая кампания не станет исключением для стран Запада.
Вы знаете, что всегда и все референдумы и какие бы то ни было выборы не воспринимались там еще до начала их проведения…Вспомните прошлые времена: мы еще не начали кампанию какую-то, они ее уже перечеркнули.
Александр Лукашенко, президент Белоруссии
Политик заметил, что белорусский народ на предстоящем референдуме сделает правильный, обдуманный и мудрый выбор. По словам Лукашенко, изменение положений Основного закона страны позволит государству развиваться в условиях внешних угроз и вызовов. Чиновники сейчас находятся на логическом этапе по завершению процесса реформирования документа. По мнению лидера республики, для Минска важно, чтобы процесс реформирования велся не в кабинетах, а на диалоговых площадках, в трудовых коллективах и в регионах.
Глава Белоруссии предостерег коллег о готовящихся информационных вбросах со стороны Запада и публикации фей-ньюс о мероприятии, запланированном на 27 февраля. Лукашенко полагает, что до референдума противники будут подкидывать властям "всякую дохлятину, по каждому из вас будут молотить".
Лукашенко заявил, что считает Бога белорусом.
Фото и видео: Telegram / Пул Первого
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