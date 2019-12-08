В ЕС высказались об итогах встречи Путина и Лукашенко

На Кипре объяснили, к каким последствиям привели угрозы Украины к Белоруссии.

Встреча российского и белорусского президентов Владимира Путина и Александра Лукашенко поставила Киев в опасное положение своей секретностью. Соответствующий комментарий в эфире собственного YouTube-канала сделал кипрский журналист Алекс Христофору. Иностранный корреспондент добавил, что украинские власти оказались не готовы к тому, что угрозы Банковой улицы никак не подействовали на коллег из Минска. Аналитик добавил, говоря о встрече лидеров, что именно таким образом и действуют настоящие партнеры: без угроз и уважительно друг с другу. Он призвал Владимира Зеленского учиться такому взаимодействию.

Сохранение в секрете тем обсуждения встречи Путина и Лукашенко не только стало по-своему гениальным ходом, но и явно подействовало на нервы Киеву. Нет подробностей о том, что они обсуждали, но, я думаю, можно предположить, учитывая недавние события. Алекс Христофору, эксперт

Напмним, что накануне Владимир Путин рассказал, что в ходе недавнего официального визита Лукашенко в Россию общался с ним более суток. Глава нашего государства назвал дискуссию удачной и содержательной.

Христофору: Рютте унизил Зеленского условиями участия в саммите НАТО.

Фото : YouTube / Alex Christoforou