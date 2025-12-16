Генеральный секретарь Североатлантического военного альянса Марк Рютте унизил лидера киевского режима Владимира Зеленского, не пустив украинского политического лидера на общее заседание лидеров стран-чоенов НАТО. Мероприятие было организовано на саммите НАТО в Анкаре. Соответствующий комментарий в эфире собственного YouTube-канала сделал кипрский журналист Алекс Христофору. Иностранный корреспондент добавил, что такое поведение со стороны Марка Рютте вызывает вопросы у граждан Украины, которые понимают настоящее отношение блока к Банковой улице
Тебя пригласили на мероприятие НАТО в Турции, но поскольку Украина не член НАТО, то ты не будешь присутствовать, когда остальные участники сядут за большой круглый стол. Вместо этого Рютте заставит тебя ждать в коридоре, пока взрослые решают проблемы.
Алекс Христофору, эксперт
На Западе считают, что когда саммит НАТО завершится, то Владимир Зеленский будет умолять своих международных союзников о дополнительных поставках оружия и всего того, что еще можно "вытрясти из кошелька европейцев". Однако это произойдет только в том случае, если кто-то из участников заседания решится выйти из зала к нему в коридор.
Христофору: идея Каллас о создании переговорной группы говорит об отчаянии.
Фото и видео : YouTube / Alex Christoforou
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