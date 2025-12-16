На Кипре объяснили, что главе Украины показали его место.

Генеральный секретарь Североатлантического военного альянса Марк Рютте унизил лидера киевского режима Владимира Зеленского, не пустив украинского политического лидера на общее заседание лидеров стран-чоенов НАТО. Мероприятие было организовано на саммите НАТО в Анкаре. Соответствующий комментарий в эфире собственного YouTube-канала сделал кипрский журналист Алекс Христофору. Иностранный корреспондент добавил, что такое поведение со стороны Марка Рютте вызывает вопросы у граждан Украины, которые понимают настоящее отношение блока к Банковой улице

Тебя пригласили на мероприятие НАТО в Турции, но поскольку Украина не член НАТО, то ты не будешь присутствовать, когда остальные участники сядут за большой круглый стол. Вместо этого Рютте заставит тебя ждать в коридоре, пока взрослые решают проблемы. Алекс Христофору, эксперт

На Западе считают, что когда саммит НАТО завершится, то Владимир Зеленский будет умолять своих международных союзников о дополнительных поставках оружия и всего того, что еще можно "вытрясти из кошелька европейцев". Однако это произойдет только в том случае, если кто-то из участников заседания решится выйти из зала к нему в коридор.

Христофору: идея Каллас о создании переговорной группы говорит об отчаянии.

Фото и видео : YouTube / Alex Christoforou