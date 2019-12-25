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Кандидат в премьеры Сунак заявил о чрезвычайной ситуации в Великобритании
Сегодня, 11:57
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Кандидат в премьеры Сунак заявил о чрезвычайной ситуации в Великобритании

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Он назвал инфляцию главной проблемой страны.

Кандидат в премьер-министры Великобритании Риши Сунак заявил о чрезвычайной ситуации в стране. Об этом он рассказал в интервью The Times.

По словам Сунака, инфляция является основной проблемой в Великобритании. Он подчеркнул, что на протяжении нескольких лет гражданам давались неверные прогнозы на этот счет.

Инфляция была постоянно выше, чем люди думали, и продолжалась дольше. Мы не можем и не должны спокойно к этому относиться.

Риши Сунак, кандидат в премьер-министры Великобритании

Ранее Джонсон попрощался с парламентом словами "Аста ла виста, бейби".

Фото: YouTube / Sky News

Теги: инфляция, кандидат, премьер-министр великобритании, риши сунак, чрезвычайная ситуация
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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