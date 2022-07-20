Джонсон попрощался с парламентом словами "Аста ла виста, бейби"

Подавший в отставку премьер-министр Великобритании Борис Джонсон провел последнее выступление в парламенте. Об этом сообщает The Telegraph.
Джонсон поблагодарил всех членов парламента, которые собрались на его последнем выступлении. Он завершил свою речь фразой "Аста ла виста, бейби" ("До свидания, детка" по-испански – прим.). Эта фраза стала культовой после выхода фильма "Терминатор 2: Судный день".
После выступления однопартийцы аплодисментами проводили Джонсона к выходу. Среди оппозиции никто не проводил уходящего в отставку премьера овациями.
Ранее мы сообщали, что британской оппозиции не удалось вынести вотум недоверия правительству Джонсона.
Видео: YouTube / The Telegraph
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