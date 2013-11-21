Британской оппозиции не удалось вынести вотум недоверия правительству Джонсона

"Против" вотума недоверия оказались 349 человек, поддержали проект - 238.

Британской оппозиции не удалось вынести вотум недоверия правительству Бориса Джонсона. В частности, достигнуть цели не смогла лидирующая на текущий момент в социологических опросах Лейбористская партия. Ее члены настаивали на том, что из-за череды скандалов, которые в результате привели к отставке премьер-министра Бориса Джонсона, местная партия тори дискредитировала сама себя, поэтому не может и дальше оставаться у руля правления Соединенным Королевством. При этом политики требовали, чтобы Борис Джонсон покинул должность немедленно, а не после избрания нового лидера от Консервативной партии.

"Против" вотума недоверия британскому правительству проголосовали 349 человек, еще 238 парламентариев высказались "за". Напомним, что большинство мест в палате (358 из 650) сейчас принадлежит сторонникам консерваторов. Их лидером считается Борис Джонсон.

Мария Захарова высмеяла видео Бориса Джонсона, пилотирующего истребитель.

Фото и видео: YouTube / UK Parliament