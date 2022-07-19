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Захарова высмеяла видео Бориса Джонсона, пилотирующего истребитель

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В МИД России оценили "английский юмор" британского политика.

Представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова высмеяла видео бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, пилотирующего истребитель. Чиновница опубликовала соответствующий пост с роликом в своем Telegram-канале. По мнению эксперта, действия иностранного политика являются новым примером "английского юмора". Захарова напомнила о том, что на территории Соединенного Королевства все еще фиксируется значительный рост цен.

Борис Джонсон как бы показывает, что ему нравятся заоблачные цены на топливо, а заправка — удел небожителей. Английский юмор.

Мария Захарова, пресс-секретарь МИД России

Напомним, что Борис Джонсон совершил полет на британском истребителе Eurofighter Typhoon. Политик записал для социальных сетей процесс дозаправки борта в воздухе. В местном издании Daily Mail уточнили, что стоимость одного такого боевого самолета составляет 75 миллионов фунтов стерлингов ежемесячно. Полес с Джонсоном состоялся во время рабочего визита экс-премьера страны на базу Королевских ВВС Конингсби в Линкольншире. Там политик был на прошлой неделе.

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Фото и видео: Telegram / Мария Захарова

Теги: борис джонсон, великобритания, мария захарова, мид
Категории: Тема дня, Лента новостей,

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