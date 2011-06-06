Глава МИД Чехии предложил пересмотреть основы отношений России и Евросоюза

Глава МИД Чехии Ян Липавский предложил пересмотреть основы отношений России и Евросоюза. Об этом он заявил перед началом заседания глав МИД стран ЕС в Брюсселе.
Липавский отметил, что намерен предложить этот вопрос в своем выступлении. По его словам, следует задуматься, о новой политике ЕС в отношении России. Глава чешского МИД считает, что подобное обсуждение может состояться на неформальной встрече глав МИД ЕС, которое пройдет в Праге в конце августа.
Есть ряд основополагающих принципов, на которых основаны отношения ЕС и РФ, которые должны быть адаптированы к новой реальности враждебности.
Ян Липавский, глава МИД Чехии
Ранее Захарова рассказала о "ядерной истерии" Запада.
Видео: European Commission
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все