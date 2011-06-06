Глава МИД Чехии предложил пересмотреть основы отношений России и Евросоюза

По его словам, следует задуматься, о новой политике ЕС в отношении России.

Глава МИД Чехии Ян Липавский предложил пересмотреть основы отношений России и Евросоюза. Об этом он заявил перед началом заседания глав МИД стран ЕС в Брюсселе.

Липавский отметил, что намерен предложить этот вопрос в своем выступлении. По его словам, следует задуматься, о новой политике ЕС в отношении России. Глава чешского МИД считает, что подобное обсуждение может состояться на неформальной встрече глав МИД ЕС, которое пройдет в Праге в конце августа.

Есть ряд основополагающих принципов, на которых основаны отношения ЕС и РФ, которые должны быть адаптированы к новой реальности враждебности. Ян Липавский, глава МИД Чехии

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