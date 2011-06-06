  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 12:18
158
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Глава МИД Чехии предложил пересмотреть основы отношений России и Евросоюза

0 0

По его словам, следует задуматься, о новой политике ЕС в отношении России.

Глава МИД Чехии Ян Липавский предложил пересмотреть основы отношений России и Евросоюза. Об этом он заявил перед началом заседания глав МИД стран ЕС в Брюсселе.

Липавский отметил, что намерен предложить этот вопрос в своем выступлении. По его словам, следует задуматься, о новой политике ЕС в отношении России. Глава чешского МИД считает, что подобное обсуждение может состояться на неформальной встрече глав МИД ЕС, которое пройдет в Праге в конце августа.

Есть ряд основополагающих принципов, на которых основаны отношения ЕС и РФ, которые должны быть адаптированы к новой реальности враждебности.

Ян Липавский, глава МИД Чехии

Ранее Захарова рассказала о "ядерной истерии" Запада.

Видео: European Commission

Теги: евросоюз, мид чехии, россия, ян липавский
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии