В МИД РФ напомнили, что Москва не угрожает своим ядерным оружием никому в мире.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова рассказала о "ядерной истерии" Запада. Информацией чиновница поделилась в эфире радиостанции Sputnik. Гостья программы уточнила, что слышатся данные о том, что российская сторона угрожает всему миру ядерным вооружением. При этом никаких заявлений по данному вопросу от РФ нет. В частности, тему поднимают в США, Великобритании, Японии, ряда государств Евросоюза.

Нет ни одного заявления российской стороны, в котором бы официальный представитель, государственный чиновник, политический деятель, находящийся непосредственно в системе управления страной об этом бы говорил. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

В МИД России отметили, что никакое должностное лицо в России не угрожало или рассуждало бы гипотетически, а также в привязке к практике на тему нанесения ядерного удара. По словам Захаровой, эту тему регулярно поднимают представители

либеральных режимов, которые развязали против Москвы гибридную войну.

Захарова: Зеленский ведет войну с собственной страной.

Фото и видео: Вконтакте / Радио Sputnik

