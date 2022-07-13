Захарова: Зеленский ведет войну с собственной страной

В МИД РФ рассказали о главном "противнике" президента Украины.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова считает, что украинский президент Владимир Зеленский ведет войну с собственной страной и страной. Соответствующее заявление чиновница сделала в эфире радиостанции Sputnik. Таким образом эксперт прокомментировала обстрелы со стороны Вооруженных сил Украины по мирному населению на Донбассе, Запорожье и Херсонской области.

Это война не с противником, это борьба не с Россией, а борьба с собственной страной. Уничтожение людей происходит на территории всей Украины. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

МИД РФ: вводить выездные визы для россиян не планируется.

Фото и видео: Вконтакте / Радио Sputnik