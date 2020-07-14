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МИД РФ: вводить выездные визы для россиян не планируется

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В ведомстве напомнили, что право свободно выезжать в другие страны из России гарантировано Конституцией РФ.

Замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев заявил, что вводить выездные визы для россиян не планируется. Об этом он рассказал на брифинге.

Зайцев отметил, что право свободно выезжать в другие страны из России гарантировано Конституцией РФ. Он также напомнил, что это право может быть ограничено в отношении тех, кто подозревается или обвиняется в совершении каких-либо проступков или преступлений.

Ранее Захарова назвала чистой провокацией заявление Дуды о Балтийском море.

Видео: МИД России

Теги: андрей зайцев, визы, мид россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

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