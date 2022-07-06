Захарова назвала чистой провокацией заявление Дуды о Балтийском море

Ранее президент Польши заявил, что после вступления Швеции и Финляндии в НАТО Балтийское море станет "внутренним бассейном альянса".

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на заявление президента Польши Анджея Дуды о Балтийском море. Об этом она заявила в эфире радио Sputnik.

На днях польский лидер выступил с заявлением о том, что после вступления Швеции и Финляндии в НАТО Балтийское море станет "внутренним бассейном альянса".

По мнению Захаровой, политики из Польши находится под англосаксонским влиянием. Она добавила, что у них началась географическая напасть.

У меня вопрос; а что, там карты не продаются? Или они начали рисовать свои карты? Такое заявление себе может позволить только провокатор. Мария Захарова, официальный представитель МИД России

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Видео: Rutube / Радио Sputnik