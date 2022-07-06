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Захарова назвала чистой провокацией заявление Дуды о Балтийском море

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Ранее президент Польши заявил, что после вступления Швеции и Финляндии в НАТО Балтийское море станет "внутренним бассейном альянса".

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на заявление президента Польши Анджея Дуды о Балтийском море. Об этом она заявила в эфире радио Sputnik.

На днях польский лидер выступил с заявлением о том, что после вступления Швеции и Финляндии в НАТО Балтийское море станет "внутренним бассейном альянса".

По мнению Захаровой, политики из Польши находится под англосаксонским влиянием. Она добавила, что у них началась географическая напасть.

У меня вопрос; а что, там карты не продаются? Или они начали рисовать свои карты? Такое заявление себе может позволить только провокатор.

Мария Захарова, официальный представитель МИД России

Ранее Толстой заявил, что Россия не будет признавать решения сессии ПА ОБСЕ.

Видео: Rutube / Радио Sputnik

Теги: анджей дуда, балтийское море, мария захарова, мид россии, президент польши, провокация
Категории: Лента новостей, Новости России,

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