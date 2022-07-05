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Толстой: Россия не будет признавать решения сессии ПА ОБСЕ

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Он назвал эти решения нелегитимными и ничтожными.

Россия не будет признавать решения сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ. Об этом заявил на пресс-конференции заместитель председателя Госдумы Петр Толстой.

Он напомнил, что британские власти отказали делегации России и Белоруссии в возможности принять участие в ежегодной сессии ПА ОБСЕ. По словам Толстого, это нарушает все правила организации, которая "не существует" для Британии.

Российская делегация, не участвуя в парламентской ассамблее, не признает ее решения. Они для нас являются нелегитимными и ничтожными.

Петр Толстой, заместитель председателя Госдумы Петр Толстой

Ранее Захарова назвала продовольственный кризис делом рук Запада.

Видео:  Пресс-центр "Россия сегодня"

Теги: па обсе, петр толстой, россия, сессия
Категории: Лента новостей, Новости России,

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