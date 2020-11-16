Она считает это "преступлением вселенского характера".

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала продовольственный кризис делом рук Запада. Об этом она заявила на брифинге.

Дипломат напомнила, что в мире проходят конференции на тему борьбы с голодом. Она отметила, что в этих вопросах также принимают участие люди, которые создают ограничительные меры в логистике и экономике. Захарова считает, что такое поведение стоит называть "преступлением вселенского характера".

И за это преступление кто-то должен будет отвечать, безусловно, как это всегда бывало, с тем, что хотели скрыть или завуалировать западные режимы, становилось достояние общественности. Мария Захарова, официальный представитель МИД России

Ранее Захарова призвала Зеленского прекратить запугивать российских журналистов.

Видео: МИД России