Захарова призвала Зеленского прекратить запугивать российских журналистов

По ее словам, киевский режим в очередной раз демонстрирует свое беззаконие и ненависть к человеку.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала президента Украины Владимира Зеленского прекратить запугивать российских журналистов. Об этом она заявила на брифинге.

Дипломат напомнила, что в понедельник, 28 июня, Зеленский заявил, что обещает наказать российских журналистов за освещение ими событий на Украине. По ее словам, таким образом киевский режим в очередной раз демонстрирует свое беззаконие и ненависть к человеку.

Прекратите это. Вы живете все-таки в 21 веке. Все, что вы посчитали возможным совершить в вашей стране, недопустимо в нашей стране и во всем том мире, который вы считаете цивилизованным. Мария Захарова, официальный представитель МИД России

Ранее Захарова назвала фейком обвинения Киева в ударе ВС России по торговому центру в Кременчуге.

Фото: МИД России