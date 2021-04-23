Захарова назвала фейком обвинения Киева в ударе ВС России по торговому центру в Кременчуге

Глава МИД РФ рассказала о новой дезинформации от Киева в адрес России.

Глава российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова назвала фейком обвинения Киева в ударе Вооруженных сил России по торговому центру в Кременчуге. Соответствующее заявление чиновница сделала в рамках собственного брифинга в Москве с журналистами. По мнению эксперта, киевский режим при президенте Владимире Зеленском наращивает агрессивную дезинформационную кампанию, направленную против России.

Другой вопиющей провокацией режима Зеленского стала попытка обвинить российские вооруженные силы в нанесении 27 июня удару по торговому центру в городе Кременчуг. Как утверждал киевский режим, там находилось около 1000 гражданских лиц. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Мария Захарова напомнила о том, что Россия организует снабжение жителей освобожденных от местных неонацистских движений территорий Украины, ДНР и ЛНР гуманитарной помощью. С 24 февраля Военными было доставлено порядка 37 тысяч тонн продуктов питания, медикаментов и других предметов первой необходимости. По мнению чиновницы, Украина выдумывает новые лживые поводы для обвинений России, связанные с уничтожением мирных граждан и прицельного разрушения инфраструктуры.

Захарова оценила идею Зеленского ввести термин "государство-террорист".

Фото и видео: МИД России