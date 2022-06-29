Захарова оценила идею Зеленского ввести термин "государство-террорист"

В МИД РФ считает, что президент Украины не понимает правовой дискурс.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова оценила идею украинского президента Владимира Зеленского ввести термин "государство-террорист". Высказывание политика сотрудница МИД РФ прокомментировала в эфире радиостанции Sputnik. По мнению чиновницы, требования Киева находятся вне правового дискурса. Мария Захарова полагает, что очередное предложение украинского лидера связана с его "личностными особенностями".

Напомним, что украинский президент Владимира Зеленский на заседании Совета Безопасности ООН попросил срочно ввести термин "государство-террорист", а также отнести российскую сторону к указанной категории. Мария Захарова считает, что слова главы государства демонстрируют полное непонимание работы международных институтов, а также желание украинских властей использовать любую возможность для проведения оголтелой русофобии. В МИД РФ подчеркнули, что президент Владимир Зеленский создает умозрительные концепции ради того, чтобы нанести удар по международно-правовой системе.

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Фото и видео: Вконтакте / Радио Sputnik