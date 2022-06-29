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Захарова: Британия "трещит по швам", но вмешивается в дела других стран

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В МИД РФ напомнили о желании Шотландии провести референдум по отделению от Лондона.

Великобритания "трещит по швам", но при этом вмешивается во внутренние дела других суверенных государств, а также поддерживает антиконституционные перевороты. Соответствующее заявление сделала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова. Чиновница выступила в эфире радиостанции Sputnik.

Эта планка упала давно, валяется эта планка, она превратилась в плинтус. Сегодня рухнуло все: занавес, декорации, сцена провалилась, и все увидели зияющую пустоту.

Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Напомним о том, что ранее первый министр Шотландии Никола Стерджен предложила  главе правительства Великобритании Борису Джонсону провести 19 октября 2023 года референдум о независимости Шотландии.

Захарова: планка заявлений Запада рухнула и превратилась в плинтус.

Фото и видео: Вконтакте / Радио Sputnik

Теги: великобритания, запад, мария захарова, мид, референдум, шотландия
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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