Захарова: Британия "трещит по швам", но вмешивается в дела других стран

Великобритания "трещит по швам", но при этом вмешивается во внутренние дела других суверенных государств, а также поддерживает антиконституционные перевороты. Соответствующее заявление сделала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова. Чиновница выступила в эфире радиостанции Sputnik.
Эта планка упала давно, валяется эта планка, она превратилась в плинтус. Сегодня рухнуло все: занавес, декорации, сцена провалилась, и все увидели зияющую пустоту.
Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ
Напомним о том, что ранее первый министр Шотландии Никола Стерджен предложила главе правительства Великобритании Борису Джонсону провести 19 октября 2023 года референдум о независимости Шотландии.
Захарова: планка заявлений Запада рухнула и превратилась в плинтус.
Фото и видео: Вконтакте / Радио Sputnik
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