В МИД РФ напомнили о желании Шотландии провести референдум по отделению от Лондона.

Великобритания "трещит по швам", но при этом вмешивается во внутренние дела других суверенных государств, а также поддерживает антиконституционные перевороты. Соответствующее заявление сделала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова. Чиновница выступила в эфире радиостанции Sputnik.

Эта планка упала давно, валяется эта планка, она превратилась в плинтус. Сегодня рухнуло все: занавес, декорации, сцена провалилась, и все увидели зияющую пустоту. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Напомним о том, что ранее первый министр Шотландии Никола Стерджен предложила главе правительства Великобритании Борису Джонсону провести 19 октября 2023 года референдум о независимости Шотландии.

Захарова: планка заявлений Запада рухнула и превратилась в плинтус.

Фото и видео: Вконтакте / Радио Sputnik