Захарова: планка заявлений Запада рухнула и превратилась в плинтус

Она отметила, что на сегодняшний день рухнули занавес и декорации, под которыми была зияющая пустота.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что планка заявлений Запада рухнула и превратилась в плинтус. Об этом она заявила в эфире радио Sputnik.

По словам дипломата, на сегодняшний день рухнули занавес и декорации, под которыми была зияющая пустота. Она добавила, что об этом узнавали через 10 лет после раскрытия документов.

Сейчас день в день мы узнаем вещи, мы в онлайн формате следим за чудовищным распадом личности в западной политике. Мария Захарова, официальный представитель МИД России

Ранее Захарова назвала НАТО структурой "с палочной дисциплиной".

Видео: VK / Радио Sputnik