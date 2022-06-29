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Захарова: планка заявлений Запада рухнула и превратилась в плинтус

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Она отметила, что на сегодняшний день рухнули занавес и декорации, под которыми была зияющая пустота.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что планка заявлений Запада рухнула и превратилась в плинтус. Об этом она заявила в эфире радио Sputnik.

По словам дипломата, на сегодняшний день рухнули занавес и декорации, под которыми была зияющая пустота. Она добавила, что об этом узнавали через 10 лет после раскрытия документов.

Сейчас день в день мы узнаем вещи, мы в онлайн формате следим за чудовищным распадом личности в западной политике.

Мария Захарова, официальный представитель МИД России

Ранее Захарова назвала НАТО структурой "с палочной дисциплиной".

Видео: VK / Радио Sputnik

Теги: запад, мария захарова, мид россии, планка
Категории: Лента новостей, Новости России,

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