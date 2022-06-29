По ее словам, в альянсе принимаются решения вне зависимости от того, согласны ли с этим страны или нет.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала НАТО структурой "с палочной дисциплиной". Об этом она заявила в эфире радио Sputnik.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Турция одобрила вступление Финляндии в Швеции в альянс. До недавнего момента Анкара выступала против из-за поддержки странами террористической партии.

Комментируя эту информацию, Захарова отметила, что в НАТО принимаются решения вне зависимости от того, согласны ли с этим страны или нет. Она добавила, что плюрализм в структурах альянса возможен только в отведенных ему рамках.

Ранее Захарова заявила, что НАТО на любом историческом этапе боролась с Россией.

Видео: VK / Радио Sputnik