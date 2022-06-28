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Захарова: НАТО на любом историческом этапе боролась с Россией

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По ее словам, за последние десятилетия на любом историческом этапе у альянса была одна и та же повестка.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что НАТО на любом историческом этапе боролась с Россией. Об этом она рассказала в эфире телеканала "Россия 24".

По ее словам, за последние десятилетия на любом историческом этапе у альянса была одна и та же повестка: расширяться и смыкать кольцо вокруг страны. Она также добавила к этому наращивание военного присутствия на границах и поставки вооружений.

Захарова подчеркнула, что у НАТО всегда была агрессивная политика вокруг противодействия Москве на протяжении многих лет.

Ранее Захарова назвала антижурналистской деятельностью статью Bloomberg о "дефолте" в РФ.

Фото и видео: Одноклассники / ВЕСТИ

Теги: мария захарова, мид россии, нато
Категории: Лента новостей, Новости России,

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