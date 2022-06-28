Захарова назвала антижурналистской деятельностью статью Bloomberg о "дефолте" в РФ

В МИД РФ оценили статью информагентства о дефолте в РФ.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова назвала антижурналистской деятельностью статью иностранного информационного агентства Bloomberg о "дефолте" в России. Соответствующее заявление чиновница сделала в эфире телеканала "Россия-24".

Bloomberg как раз занимается всем тем, что запрещено в первую очередь на Западе. …Это люди, которые выдают себя за журналистов, на самом деле обслуживают совершенно другие интересы. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Дипломат полагает, что за подобные публикации в адрес рынков западных стран агентству грозило бы уголовное преследование со стороны американской, британской власти или Евросоюза. Статью про РФ Мария Захарова сочла очень жесткой. Если бы подобный материал касался коллективного Запада, то журналистов "вышвырнули бы из медиаполя". Напомним, что в статье говорилось о том, что в РФ произошел дефолт по суверенным долговым обязательствам. Якобы крайний срок для выплаты 100 млн долларов по купонам истек в ночь на 27 июня.

Захарова: саммит G7 показал неспособность лидеров Запада определиться и отвечать за себя.

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