Захарова: саммит G7 показал неспособность лидеров Запада определиться и отвечать за себя

В МИД РФ оценили юмористический подход европейских лидеров в мероприятию.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова считает, что саммит G7 показал неспособность лидеров коллективного Запада определиться в подходах по национальной безопасности и отвечать за принятые решения. Соответствующей информацией чиновница поделилась в эфире телеканала "Россия-24". В МИД РФ видят на Западе кризис либеральной системы и "либеральной диктатуры".

За словами о свободе, демократии, плюрализме на самом деле творит абсолютное беззаконие и использует самые страшные тоталитарные практики. Абсолютное несоответствие целей, задач и методологии. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Российский дипломат также оценила кулуарные усмешки лидеров "семерки", которые обсуждали на мероприятии саммита демонстрацию грудных мышц и верховую езду с голым торсом в связи с ранее опубликованным снимком президента России Владимира Путина. По мнению Марии Захаровой, этими шутками европейцы сразу "низкую планку" всему форуму.

Сейчас эти люди бегают друг за другом и говорят, как нам нарастить закупки и остаться на плаву. Это что? Лидеры, претендующие на лидерские качества и зовущие мир куда-то за собой?. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Захарова сравнила слова политиков Литвы и Польши с поведением "баранов-провокаторов".

Фото и видео: Одноклассники / ВЕСТИ