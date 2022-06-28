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Захарова: саммит G7 показал неспособность лидеров Запада определиться и отвечать за себя

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В МИД РФ оценили юмористический подход европейских лидеров в мероприятию.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова считает, что саммит G7 показал неспособность лидеров коллективного Запада определиться в подходах по национальной безопасности и отвечать за принятые решения. Соответствующей информацией чиновница поделилась в эфире телеканала "Россия-24". В МИД РФ видят на Западе кризис либеральной системы и "либеральной диктатуры".

За словами о свободе, демократии, плюрализме на самом деле творит абсолютное беззаконие и использует самые страшные тоталитарные практики. Абсолютное несоответствие целей, задач и методологии.

Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Российский дипломат также оценила кулуарные усмешки лидеров "семерки", которые обсуждали на мероприятии саммита демонстрацию грудных мышц и верховую езду с голым торсом в связи с ранее опубликованным снимком президента России Владимира Путина. По мнению Марии Захаровой, этими шутками европейцы сразу "низкую планку" всему форуму.

Сейчас эти люди бегают друг за другом и говорят, как нам нарастить закупки и остаться на плаву. Это что? Лидеры, претендующие на лидерские качества и зовущие мир куда-то за собой?.

Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Захарова сравнила слова политиков Литвы и Польши с поведением "баранов-провокаторов".

Фото и видео: Одноклассники / ВЕСТИ

Теги: европа, запад, мария захарова, мид, саммит g7
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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