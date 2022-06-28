В МИД РФ рассказали о том, что Прибалтика обслуживает интересы англосаксов.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова сравнила слова политиков Литвы и Польши с поведением "баранов-провокаторов". Соответствующее заявление чиновница сделала в эфире телеканала "Россия-24". Гость программы оценила решение Вильнюса запретить транзит грузов в Калининградскую область. В МИД РФ считают, что своими постановлениями прибалтийские власти обслуживают англосаксонские интересы.

Есть такое понятие, может быть, очень бытовое, но я приведу его, потому что это очень показательно в данном случае: есть такой баран-провокатор в каждой отаре…Они так говорят, не потому что так думают, а потому что есть определенный политический заказ. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

По мнению дипломата, речь идет о таких провокаторах, которые действуют абсолютно вне единично конструктивной, сохраняющей свои интересы европейской повестки. Мария Захарова припомнила предложение бывшего заместителя министра оборонного ведомства Польши Ромуальда Шереметьева "демилитаризовать" Калининградскую область.

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