Глава МИД Германии Бербок заявила, что Россия использует голод как оружие

Анналена Бербок рассказала о продовольственном кризисе в странах Глобального Юга.

Глава немецкого внешнеполитического ведомства Анналена Бербок заявила, что Россия использует голод в качестве оружия. Соответствующее заявление министр по иностранным делам сделала в рамках пресс-конференции в Берлине. Она выразила солидарность с украинским народом, а также странами Глобального Юга, которые пострадали из-за продовольственного кризиса и "зерновой войны". По мнению Бербок, эти проблемы развязаны РФ.

Россия вполне осознанно использует голод в качестве боевого оружия, берет весь мир в заложники…По поводу российского зерна: там нет блокады. Экспорт такой же высокий, как и в прошлый год. Анналена Бербок, глава МИД ФРГ

Напомним, что официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова уверена в том, что коллективный Запад выступает как провокатор и "разоритель", обвиняя Россию в продовольственном кризисе. Анналена Бербок уверена в том, что Россия хочет переложить вину за резкий рост цен на продукты питания на других, хотя на самом деле блокирует вызов грузов через морские порты, расположенные на Черном море. В МИД Германии оценили положение как "высоко драматичное".

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Фото и видео: YouTube / phoenix