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МИД G7 обсудят "противодействие дезинформации" со стороны РФ

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Анналена Бербок призвала не дать России внести раскол в мировое сообщество.

Глава внешнеполитического немецкого ведомства Анналена Бербок заявила, что главы МИД G7 обсудят "противодействие дезинформации" с российской стороны. Соответствующее заявление чиновница сделала журналистам перед своим выступлением на встрече "Большой семерки", проводимой в коммуне Вангельс федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн на севере ФРГ.

Другим ключевым вопросом будет наше противодействие сознательной кампании по дезинформации со стороны российского руководства.

Анналена Бербок, глава МИД Германии

Бербок отметила, что страны-участники мероприятия намерены ясно дать понять мировому сообществу о том, что демократии, партнеры по ценностям и страны, которые верят в международное право, не позволят Москве внести раскол.

Бербок: в украинских портах блокировано 25 млн тонн зерна.

Фото и видео: YouTube / phoenix

Теги: анналена бербок, большая семерка, германия, дезинформация, мид, саммит g7
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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