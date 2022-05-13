Бербок: в украинских портах блокировано 25 млн тонн зерна

В Германии рассказали о теме продовольственной безопасности на саммите G7.

Анналена Бербок заявила, что в украинских портах блокировано 25 млн тонн зерна. Соответствующее заявление немецкая чиновница сделала перед журналистами в преддверии своего выступления на встрече глав МИД стран G7, которая проводится в коммуне Венгельс, федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн на севере ФРГ. Она напомнила о том, что сельскохозяйственную продукцию Киева больше невозможно вывезти за пределы страны.

Кризис на Украине превратился в глобальный кризис…25 млн тонн зерна сейчас блокировано в украинских портах, в первую очередь, в Одессе. Анналена Бербок, глава МИД Германии

Министр иностранных дел Германии указала прессе на то, что сейчас зерно особенно востребовано в странах Африки и Ближнего Востока. Страны Большой Семерки рассчитывают обсудить вопрос по деблокации зерна из Украины. По мнению чиновницы, продовольственный кризис усугубляется негативными климатическими изменениями в мире. По мнению Бербок, российская сторона использует проблему на Украине раде раскалывания мирового сообщества.

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Фото и видео: YouTube / phoenix