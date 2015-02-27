Германия: цены на газ выросли после объявления России о контрсанкциях

Клаус Мюллер рассказал, что объемы поступающего голубого топлива не снизились.

В Германии заявили, что цены на газ в энергетическом секторе выросли после объявления России о контрсанкциях. Соответствующее заявление на брифинге в немецком бундестаге сделал руководитель Федерального сетевого агентства. Клаус Мюллер добавил, что показатели остались на ожидаемом правительством уровне.

Мы внимательно наблюдали за ценами на биржах. Они находятся не на хорошем уровне - я разделяю эту оценку, но все в рамках ожиданий…нет свидетельств того, что будут поступать меньшие объемы. Клаус Мюллер, глава ФСА ФРГ

Мюллер уточнил, что российское давление не затрагивает немецких операторов газораспределительной сети, а также голубое топливо, приходящее из РФ. Природный газ продолжит поступать на территорию ФРГ, но не через компании, попавшие под санкции. В "черном списке" Москвы значатся Gazprom Germania GmbH, Gazprom Schweiz AG, Gazprom Marketing & Trading USA Inc, Vemex, Wingas, EuRoPol GAZ.

В Германии дочерние компании "Газпрома" перестали получать газ из России.

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