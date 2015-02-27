В Германии дочерние компании "Газпрома" перестали получать газ из России

Роберт Хабек сообщил, как санкции РФ повлияли на немецкие энергетические компании.

В Германии дочерние компании российского "Газпрома" перестали получать природный газ. Соответствующее заявление сделал на брифинге в немецком бундестаге министр по экономике Роберт Хабек. Чиновник заметил, что ресурсы будут компенсированы за счет импорта энергии из третьих стран. Спикер пояснил, что накануне около 22.30 по местному времени (23:30 по московскому времени) Владимир Путин опубликовал указ, по которому европейские газовые компании попали под санкционное давление со стороны Москвы. Ежедневно местные фирмы недополучают по десять миллионов кубических метров голубого топлива.

Несколько дочерних предприятий не получают газ из России. Но рынок предлагает альтернативы, они замещают газ на рынке другим газом. Мы внимательно отлеживаем ситуацию. Роберт Хабек, министр экономики ФРГ

Чиновник уточнил, что в течение дня обсудит ситуацию с немецким регулятором - Федеральным сетевым агентством.

Министр экономики ФРГ не исключил временной нехватки бензина из-за эмбарго на нефть из РФ.

Фото и видео: YouTube / Deutscher Bundestag