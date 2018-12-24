Министр экономики ФРГ не исключил временной нехватки бензина из-за эмбарго на нефть из РФ

Роберт Хабек заметил, что проблемы могут затронуть восточную часть Германии.

Министр экономики Германии не исключил временной нехватки бензина в регионе из-за энергетического эмбарго Евросоюза на российскую нефть. По мнению Роберта Хабека, топлива может не хватать на восточных территориях ФРГ. При этом сейчас власти в Берлине работают ради того, чтобы данный сценарий не был воплощен в жизнь. Соответствующей информацией чиновник поделился с местными журналистами в эфире телеканала RTL.

Нужно, к сожалению, сказать, что этого нельзя исключать. Может произойти так, что в ограниченный период будет слишком мало нефти и, получается, слишком мало бензина. Это не исключено. Роберт Хабек, глава Минэкономики Германии

Таким образом немецкий эксперт ответил на вопрос прессы о восточной части Германии, которая сильно зависит от нефтеперерабатывающего завода, расположенного в городе Шведт. В СМИ напомнили Хабеку о том, что доля в этом предприятии принадлежит "Роснефти".

Глава Минэкономики ФРГ не исключил повышения цен на нефть в условиях введения ЕС эмбарго.

Фото и видео: YouTube / phoenix