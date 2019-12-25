Российский триколор появился на куполе Дома Зингера в Петербурге

Купол Дома Зингера в Петербурге подсветили цветами российского флага.

Купол Дома Зингера в Санкт-Петербурге подсветили в цветах российского флага в честь Дня народного единства. Праздничную акцию организовала компания VK 4 ноября.

К празднику компания также провела исследование культурных предпочтений жителей разных регионов России. Выяснилось, что наиболее популярными оказались поп-музыка и музыкальные клипы. Среди исполнителей и блогеров респонденты чаще всего называли Влада Бумагу, известного как А4, и Басту. Результаты исследования опубликованы на сайте VK.

Кроме того, компания подготовила несколько тематических проектов. В "Одноклассниках" запустили фотомарафон, а в Дзене появился канал, посвящённый истории праздника и культурным традициям народов России.

Фото: VK