В Петербурге проведут хоровод в национальных костюмах и фестиваль народной кухни

Более 600 артистов выступят на праздничном концерте в Ледовом дворце.

В Санкт-Петербурге 4 ноября организуют праздничные мероприятия в честь Дня народного единства. В программу вошли фестивали, концерты, выставки, флешмобы, кинопоказы и спортивные соревнования. Об этом сообщили в пресс-службе администрации губернатора города.

Мероприятия приурочили к празднику и Году единства народов России. Губернатор Александр Беглов отметил, что культурные проекты призваны познакомить горожан с традициями разных народов и подчеркнуть общность их ценностей. По его словам, в Петербурге сегодня проживают представители более 160 национальностей.

Центральной площадкой праздника станет БКЗ "Октябрьский", где состоится фестиваль "Народное единство". Программу откроет флешмоб "Вставай в хоровод" с участием артистов в национальных костюмах. На концерте "Народов много — Россия одна" выступят известные исполнители и творческие коллективы.

Посетителям также предложат мастер-классы по народным промыслам, знакомство с кухнями народов России и литературный марафон Союза писателей России. Кроме того, в концертном зале проведут акцию в поддержку участников специальной военной операции. Желающие смогут написать военнослужащим письма и принять участие в плетении маскировочных сетей. Волонтёры отправят собранные послания и изделия в зону СВО.

В историческом парке "Россия — моя история" в течение дня будет работать фестиваль "Мы — великая страна". В его программу включили мультимедийную выставку "Петербург многонациональный. Единство в многообразии", лекции, кинопоказы, встречи с представителями национально-культурных объединений, концерт и мастер-классы.

В Петропавловской крепости представят спектакль "Свет единства". Впервые фасад Петропавловского собора используют для архитектурного мэппинга. На здании покажут изображения народных орнаментов, произведений искусства и сюжетов, посвящённых культурному наследию народов России.

На территории спортивного комплекса "Молния" пройдёт ежегодный межконфессиональный футбольный турнир. В нём примут участие 8 команд, представляющих разные религиозные конфессии.

Праздничные события продолжатся 5 ноября в Ледовом дворце. Там состоится гала-концерт "Мы вместе" с участием более 600 артистов из творческих коллективов и национально-культурных объединений, землячеств и казачьих обществ Петербурга. Для гостей также подготовят этнодефиле, выставку национальных костюмов и предметов быта, мастер-классы по созданию карельской куклы "Берегиня" и росписи дымковской игрушки.

Фото: пресс-служба Смольного