Петербургский Бал национальностей пройдет 5 июня

Участников ждут концерт, театрализованный флешмоб и выставки.

Санкт-Петербургский Бал национальностей состоится 5 июня. Его проведут на Исаакиевской площади. Об этом сообщили в телеграм-канале администрации Центрального района.

Фестиваль соберет представителей разных национальностей. В 12:00 гостей встретят аниматоры. В 12:30 состоится театрализованный флешмоб "Петровская ассамблея", а в 13 часов откроются выставки. Начало концерта тоже запланировано на 13:00.

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Фото: Телеграм / Центр. Новости