  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Петербургский Бал национальностей пройдет 5 июня
Сегодня, 11:15
23
mapero Добавить в Яндекс.Новости

Петербургский Бал национальностей пройдет 5 июня

0 0

Участников ждут концерт, театрализованный флешмоб и выставки.

Санкт-Петербургский Бал национальностей состоится 5 июня. Его проведут на  Исаакиевской площади. Об этом сообщили в телеграм-канале администрации Центрального района.

Фестиваль соберет представителей разных национальностей. В 12:00 гостей встретят аниматоры. В 12:30 состоится театрализованный флешмоб "Петровская ассамблея", а в 13 часов откроются выставки. Начало концерта тоже запланировано на 13:00. 

Ранее на Piter.tv: в Ботаническом саду Петра Великого 24 мая откроют Водный маршрут.

Фото: Телеграм / Центр. Новости

Теги: исаакиевская площадь, костюмы, культура, праздник, санкт-петербургский бал национальностей, фестиваль
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии