В Ботаническом саду Петра Великого 24 мая откроют Водный маршрут

Также на площадке откроются Большая пальмовая и мангровая оранжереи.

Во вторник, 24 мая, в Ботаническом саду Петра Великого откроется Водный маршрут. Посетителям покажут бассейны с лотосами, викторией амазонской и кувшинки. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

Билеты на прогулку можно приобрести как на кассе, так и через сайт дендрария. Кроме того, на площадке откроются Большая пальмовая и мангровая оранжереи. А вот Субтропический маршрут Ботанического сада временно закрыли. Его можно будет посетить только после 7 июня.

Горожанам напомнили, что сейчас работает Японский садик. Билеты на экскурсии можно приобрести на сайте.

Ранее на Piter.tv: на Елагином острове проходит фестиваль тюльпанов.

Фото: Телеграм / Ботанический сад