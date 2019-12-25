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В Ботаническом саду Петра Великого 24 мая откроют Водный маршрут
Сегодня, 9:09
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В Ботаническом саду Петра Великого 24 мая откроют Водный маршрут

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Также на площадке откроются Большая пальмовая и мангровая оранжереи.

Во вторник, 24 мая, в Ботаническом саду Петра Великого откроется Водный маршрут. Посетителям покажут бассейны с лотосами, викторией амазонской и кувшинки. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения. 

Билеты на прогулку можно приобрести как на кассе, так и через сайт дендрария. Кроме того, на площадке откроются Большая пальмовая и мангровая оранжереи. А вот Субтропический маршрут Ботанического сада временно закрыли. Его можно будет посетить только после 7 июня. 

Горожанам напомнили, что сейчас работает Японский садик. Билеты на экскурсии можно приобрести на сайте.

Ранее на Piter.tv: на Елагином острове проходит фестиваль тюльпанов.

Фото: Телеграм / Ботанический сад

Теги: ботанический сад, ботанический сад бин ран, водный маршрут, природа
Категории: Картина дня, Лента новостей, Новости СПб,

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