На Елагином острове сегодня стартует фестиваль тюльпанов

Для посетителей подготовили мастер-классы, игровые программы и музыкальные концерты.

Уже на этих выходных, 21 и 22 мая, на Елагином острове проведут фестиваль тюльпанов. Об этом сообщили в группе парка в соцсети "ВКонтакте".

Для посетителей подготовили мастер-классы, игровые программы и музыкальные концерты. С 13:00 до 18:00 все желающие могут насладиться музыкой у дворца. С 12:00 до 18:00 горожанам предлагают заглянуть в дворик Кухонного корпуса и увидеть площадку, наполненную цветами, которая называется "Флорариум". Кроме того, будет работать фудкорт "Арт-пикник", на котором посетители могут попробовать деликатесы и напитки, а также принять участие в игровых программах и мастер-классах с привлечением уличных театров "СоЛу", "Аспектр", Инженерного театра "АХЕ".

Нужно успеть на Арт-маркет, насладиться музыкой у Елагина дворца, заглянуть во Флорариум за цветами и, конечно, увидеть все цветники. Пресс-служба ЦПКиО им. Кирова

Отметим, что в этом году фестиваль можно посетить с 21 по 22 и с 28 по 29 мая. Стоимость обычного билета составляет 250 рублей, но школьники и студенты очного отделения могут пройти на Елагин остров за 50 рублей, а для льготных категорий граждан вход бесплатный.

Ранее на Piter.tv: в ночь с 21 на 22 мая в Петербурге будет курсировать туристический трамвайный шаттл.

Фото: ВКонтакте / ЦПКиО им. С.М. Кирова на Елагином острове