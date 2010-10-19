В ночь с 21 на 22 мая в Петербурге будет курсировать туристический трамвайный шаттл

Приобрести билет можно при посадке в трамвай.

Между Интерактивным центром истории ГУП "Петербургский метрополитен" и Музеем обороны и блокады Ленинграда 21 мая с вечера и до конца дня будет курсировать туристический трамвай. Стоимость проезда на нем в "Ночь музеев" составит 450 рублей. Об этом сообщили в телеграм-канале "Начальник транспортного цеха".

Расписание рейсов и музейных площадок специально синхронизировано для тех, кто захочет совместить программу двух экскурсий с поездкой на реплике классического ленинградского трамвая ЛМ-33, работавшего в блокаду. В пути пассажиров тоже ждёт экскурсия, она будет посвящена теме 80-летия пуска блокадного трамвая. "Начальник транспортного цеха"

Приобрести билет можно при посадке в трамвай. На льготы надеяться не стоит, цена проезда для всех категорий граждан одинакова.

Экскурсионный транспорт будет отправляться от Интерактивного центра истории ГУП "Петербургский метрополитен" (остановка напротив станции метро "Приморская") в 18:00, 20:00, 21:05, 22:30, 23:00. Чтобы сесть на трамвай около Музея обороны и блокады Ленинграда, нужно встать на остановку "Инженерный замок" (перед 1-м Садовым мостом). Рейсы запланированы на 19:00, 19:30, 21:30, 22:35.

Отметим, что привычные дневные маршруты трамвая Т1 будут отменены 21 и 22 мая.

Ранее на Piter.tv: во время "Ночи музеев" будут работать специальные автобусные маршруты.

Фото: Piter.tv