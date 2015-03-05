Во время "Ночи музеев" будут работать специальные автобусные маршруты

Все линии будут пересекаться на Исаакиевской площади для возможности совершить пересадку.

В ночь с 21 на 22 мая в Петербурге пройдет "Ночь музеев". Культурные объекты традиционно свяжут специальные автобусные маршруты. Об этом сообщила пресс-служба СПб ГУП "Пассажиравтотранс".

Центр -1 (до пр. Стачек);

Центр -2 (до Шпалерной ул.);

Центр -3 (до пл. Александра Невского);

Васильевский остров – Петроградская сторона (до Песочной наб.).

Все линии будут пересекаться на Исаакиевской площади для возможности совершить пересадку. "Пассажиравтотранс" выделит для обслуживания маршрутов 45 автобусов.

Автобусами можно воспользоваться по единому билету мероприятия с 23:00 до 06:00. Во время разводки мостов автобусы будут соединять Васильевский остров и Петроградскую сторону, следуя по мосту Бетанкура, без заезда на Исаакиевскую площадь.

Фото: Пассажиравтотранс