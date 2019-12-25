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Объявлена программа "Ночи музеев" в Петербурге 2022
Сегодня, 11:22
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Объявлена программа "Ночи музеев" в Петербурге 2022

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В этом году "Ночь музеев" пройдет с 21 на 22 мая.

Специальные программы подготовили более 100 учреждений культуры. Они будут посвящены общей теме — "Точка отсчета".

Тема отсылает к 350-летию Петра I, которое отмечается в этом году.

Музеи расскажут, как в разные века научные открытия и социальные явления, отдельные люди и целые исторические эпизоды меняли представления о реальности. Зрителям покажут экспонаты, ставшие точкой отсчета музейных коллекций.

пресс-служба комитета по культуре.

Впервые ГМЗ "Петергоф" откроется для "Ночи музеев" Дворец Петра I в Стрельне, а Музей городской скульптуры покажет новый филиал "Невский, 19", который еще не видели посетители. Музей хлеба расскажет и покажет, как Петр Великий изменил хлебопечение в России. 

Все программы будут организованы по сеансам. Количество посетителей на сеанс ограничено. Покупка билетов возможна только онлайн. С музеями, которые вы хотите посетить, придется определиться заранее. Билеты начнут продавать с 29 апреля.  Билет в 5 музеев обойдется в 500 рублей, в 3 — 400 рублей, в 1 — 150 рублей. Один ребенок до 7 лет может пройти в музей бесплатно в сопровождении родителя, купившего любой билет "Ночи музеев".

Познакомиться с программой можно здесь. 

Фото: Piter.tv

Теги: культура, ночь музеев, программа
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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