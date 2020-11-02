Названы самые популярные костюмы петербуржцев на Хэллоуин

Наибольшим спросом пользуются красные комбинезоны из "Игры кальмара" и маски Дали из испанского сериала "Бумажный дом".

Петербуржцы, как и все остальные россияне, активно готовятся к празднованию самой зловещей ночи в году. В этот раз наибольшим спросом пользуются образы из популярных сериалов. Об этом сообщила пресс-служба "Авито".

Активнее всего петербуржцы ищут для Хэллоуина красные комбинезоны из "Игры кальмара" и маски Дали из испанского сериала "Бумажный дом". Далее по популярности следуют костюмы из сериала "Ходячие мертвецы" и традиционные костюмы вампиров.

Также в топ попали мантии волшебников из "Гарри Поттера", анимешные образы из "Наруто", костюм Круэллы и образ главной героини Оди из "Очень странных дел". Дети чаще всего выбирают Эльзу из "Холодного сердца", героев из мультсериала "Три кота" и "Щенячий патруль".

В целом костюмами для Хэллоуина в Петербурге стали интересоваться в 2,8 раза чаще, а их стоимость выросла на 88% до 1,5 тысяч рублей.

Ранее состоялась премьера хоррора "Хэллоуин убивает".

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