Байден "покусал" трех младенцев на церемонии празднования Хэллоуина

В Белом доме глава США повел себя необычно с младенцами, прибывшими на праздник.

Во время торжественной церемонии празднования Хэллоуина в Белом доме американский президент Джо Байден в шутку укусил трех младенцев. Соответствующие данные опубликовfл авторы из местного изданияThe New York Post. В материале СМИ говорится о том, что политик "неловко взаимодействовал" с посетителями. В частности, 81-летний политик делал вид, что якобы "пожирает одного младенца за другим". Среди таких "жертв" главы государства оказался младенец, переодетый родителями в курицу.

Джо Байден сначала в шутку укусил одного младенца за бедро. Второй ребенок был "схвачен зубами" за ступню, а третий - за руку. Родители отреагировали на действия президента страны спокойно. Им удалось кратко пообщаться друг с другом. В отношении других детей глава США "ограничился поцелуями".

Байден назвал сторонников Трампа "мусором".

Фото и видео: YouTube / PBS NewsHour