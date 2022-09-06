Байден назвал сторонников Трампа "мусором"

Глава США позже отрекся от своих слов.

Американский президент Джо Байден во время видеоконференции в Zoom, организованной местной правозащитной группой Voto Latino, назвал сторонников кандидата на высший пост в стране от Республиканской партии США Дональда Трампа "мусором". Позже сам иностранный политик опроверг эти слова. Он добавил, что под отбросами имел в виду "ненавистническую риторику", которая звучала на одном из митингов политического оппонента, а не избирателей.

Единственный мусор, который я вижу, — это его сторонники. Его демонизация латиноамериканцев бессовестна и не является американской. Джо Байден, глава США

Ранее Дональд Трамп упоминал о том, что США превратилась в свалку для всего остального мира из-за миграционной политики, проводимой демократами в администрации Вашингтона.

Байден извинился за индейские школы-интернаты, где погибли почти 1000 детей.

Фото и видео: YouTube / Memology 101