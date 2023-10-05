Байден извинился за индейские школы-интернаты, где погибли почти 1000 детей

Глава США публично выступил с речью в Аризоне.

Американский президент Джо Байден принес официальные извинения перед коренными народами страны за школы-интернаты, в которых погибли почти тысяча несовершеннолетних. Соответствующее заявление политика опубликовано пресс-службой Белого дома. В администрации подчеркнули, что глава государства считает необходимым признание того вреда, который был нанесен коренным народам США в историческом прошлом. Это необходимо Вашингтону для того, чтобы США могли вступить "в следующую эру федерально-племенных отношений".

Он приносит историческое президентское извинение за эру Федеральных индейских школ-интернатов, которыми более 150 лет управляло федеральное правительство. пресс-служба Белого дома

С извинениями и планом по улучшению федерально-племенных отношений американский лидер выступил 25 октября в индейской резервации в штате Аризона. Авторы иностранной газеты Washington Post указали читателями, что речь идет о первом случае, когда глава США извинится за политику властей страны в отношении детей коренных народов Северной Америки.

Напомним, что дети индейцев и представителей других коренных народов насильно помещались в специализированные интернаты. Этот процесс происходил в рамках программы культурной ассимиляции. Подобные заведения существовали в стране до начала 1970 года. Система школ-интернатов включала более 400 учреждений, управление которыми шло напрямую государством или через религиозные группы, которые финансировались властями.

Байден заявил, что Трампа нужно "посадить под замок".

Фото и видео: Telegram / РИА Новости США