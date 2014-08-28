Байден заявил, что Трампа нужно "посадить под замок"

Глава США указал на будущее, которое он хочет видеть в отношении Трампа.

Американский президент Джо Байден считает, что кандидата на высший государственный пост страны от Республиканской партии страны Дональда Трампа нужно в политическом отношении "посадить под замок", хотя это и может прозвучать невероятно Соответствующее заявление лидер Белого дома сделал в ходе выступления перед журналистами на брифинге, организованном в штате Нью-Гемпшир. По мнению иностранного политика, сейчас на кону стоит демократия. Он призвал избирателей задуматься о том, что произойдет с США в том случае, если Дональд Трамп снова займет Овальный кабинет в Вашингтоне. Джо байден полагает, что демократы обязаны выиграть в этой гонке за пост.

Если бы я сказал это пять лет назад, вы бы меня посадили под замок. Он считает, что, согласно постановлению Верховного суда об иммунитете, у него есть право, если нужно, если бы была такая ситуация, фактически устранить, физически устранить, убить того, кто, по его мнению, представляет угрозу для него. Джо Байден, глава США

Байден поручил Пентагону охранять Трампа, как действующего президента.

Фото и видео: Telegram / Пул N 3